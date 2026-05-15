अब ईरान की दादागिरी हुई खत्म, UAE ने भारत के लिए खोले तेल के नए रास्ते, पेट्रोल की कीमतों में आएगी भारी गिरावट

यूएई ने हाल ही में ओपेक (OPEC) से बाहर निकलकर सबको चौंका दिया था। अब वह किसी के प्रोडक्शन कट के दबाव में नहीं है। नई पाइपलाइन का मतलब है कि यूएई दुनिया की मांग के हिसाब से अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकेगा। फुजैराह पोर्ट पर होने वाली हलचल इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में खाड़ी की चौधराहट होर्मुज नहीं, बल्कि फुजैराह तय करेगा। वहीं, ओमान के पास भी एक लंबा तट है, लेकिन यूएई की इंफ्रास्ट्रक्चर पावर ने उसे इस रेस में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि ईरान इस 'बायपास गेम' पर क्या प्रतिक्रिया देता है।