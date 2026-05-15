ईरान-इजरायल युद्ध के कारण भारत में तेल 3 रुपये महंगा हुआ, जानिए क्या आगे भी बढ़ोतरी जारी रहेगी

Petrol Diesel Price: शुक्रवार को तेल कंपनियों ने देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपये बढ़ा दिए। वेस्ट एशिया (West Asia) में जारी तनाव का असर अब सीधे भारतीय जनता की जेब पर पड़ने लगा है। ईरान पर हुए हमलों के बाद भड़की आग ने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को हिला कर रख दिया है। दुनिया की 25% तेल सप्लाई स्टेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से गुजरती है। ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है। कच्चे तेल (Crude Oil) की कमी और सप्लाई चेन टूटने से भारत सरकार पर भारी दबाव है। यही वजह है कि महीनों से स्थिर दाम अब आसमान छूने लगे हैं।