बंगाल में शुभेन्दु अधिकारी के PA मर्डर केस में बड़ा खुलासा, झारखंड से लाई गई थी गाड़ी

Suvendu Adhikari PA Murder: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल, घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी पड़ोसी राज्य झारखंड से लाई ग थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है। मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों में से एक मयंक राज मिश्रा ने पूछताछ में कबूल यह बात कबूली है।