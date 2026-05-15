दिल्ली में आज से दौड़ेंगी हाइड्रोजन बसें, जानें टाइमिंग और रूट की पूरी डिटेल

नई हाइड्रोजन बसों में यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सुविधा का खास ध्यान रखा गया है। बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे उनकी लाइव लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि सफर के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। अधिकारियों का कहना है कि इन सुविधाओं से बसों की निगरानी आसान होगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद भी पहुंचाई जा सकेगी। साथ ही सरकार का मानना है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ये बसें दिल्ली में प्रदूषण कम करने और साफ-सुथरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाएंगी।