दिल्ली टूर जा रहे 44 बच्चों की स्कूल बस टैंकर से टकराई, मची चीख-पुकार; हाईवे पर पसरा सन्नाटा

Rewari school bus accident: हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां खलियावास गांव के पास 44 बच्चों से भरी एक निजी स्कूल की बस सड़क किनारे खड़े टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारी-भरकम कैंटर सड़क पर ही पलट गया। इस घटना के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई और लंबा जाम लग गया। राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं, हालांकि बस चालक को गंभीर चोटें आई हैं।