जीटी करनाल हाईवे पर भीषण सड़क दुर्घटना: डंपर ने ऑटो को कुचला, 10 साल की बच्ची समेत 3 की मौत

इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची, ऑटो चालक और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर तेज रफ्तार में आ रहा था और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके चलते उसने सामने चल रहे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग दूर जा गिरे। हादसे के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने के साथ बचाव कार्य शुरू किया।