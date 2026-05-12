पीएम मोदी की अपील के बाद बदला दिल्ली का मिजाज, पेट्रोल पंपों पर छोटी हुईं कतारें, सोच-समझकर गाड़ियां निकाल रहे लोग

Odd-Even Rule Delhi: दुनिया भर में गहराते ऊर्जा संकट के बीच भारत अपनी रणनीतिक तैयारी और जनता की भागीदारी पर जोर दे रहा है। पीएम मोदी की हालिया अपील, जिसमें उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था, अब दिल्ली की सड़कों और पेट्रोल पंपों पर अपील का असर होते दिख रहा है। लोग अपनी ड्राइविंग आदतों में बदलाव कर रहे हैं और ऊर्जा संरक्षण को राष्ट्र सेवा से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, इस बदलाव के साथ-साथ जनता सरकार से कुछ ठोस नीतिगत फैसलों, जैसे घर से काम करने की छूट और यातायात नियमों में बदलाव की उम्मीद भी कर रही है।