पीएम मोदी की अपील के बाद बदला दिल्ली का मिजाज, पेट्रोल पंपों पर छोटी हुईं कतारें, सोच-समझकर गाड़ियां निकाल रहे लोग

दिल्ली की जनता पीएम मोदी की अपील के समर्थन करती नजर आई
Odd-Even Rule Delhi: दुनिया भर में गहराते ऊर्जा संकट के बीच भारत अपनी रणनीतिक तैयारी और जनता की भागीदारी पर जोर दे रहा है। पीएम मोदी की हालिया अपील, जिसमें उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था, अब दिल्ली की सड़कों और पेट्रोल पंपों पर अपील का असर होते दिख रहा है। लोग अपनी ड्राइविंग आदतों में बदलाव कर रहे हैं और ऊर्जा संरक्षण को राष्ट्र सेवा से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, इस बदलाव के साथ-साथ जनता सरकार से कुछ ठोस नीतिगत फैसलों, जैसे घर से काम करने की छूट और यातायात नियमों में बदलाव की उम्मीद भी कर रही है।
दिल्ली के व्यस्त इलाकों, जैसे जनपथ और मध्य दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर पहले जैसी लंबी कतारें अब कम नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान का सम्मान करते हुए कई नागरिक अपने स्तर पर ईंधन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि संकट के समय सरकार के निर्देशों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। बातचीत के दौरान एक नागरिक ने स्पष्ट किया कि यदि हर व्यक्ति अनावश्यक यात्राओं में कटौती करे, तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार और ऊर्जा सुरक्षा पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण के बीच लोग अब स्टेटस सिंबल के लिए अलग-अलग गाड़ियां निकालने की प्रवृत्ति पर सवाल उठा रहे हैं। चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि दिल्ली की सड़कों पर भारी भीड़ का एक बड़ा कारण निजी वाहनों की संख्या है। लोगों का मानना है कि यदि लोग कारपूलिंग और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं, तो ईंधन की बड़ी बचत संभव है। प्रधानमंत्री की अपील ने इस बहस को एक बार फिर मुख्यधारा में ला दिया है।
सिर्फ अपील के भरोसे रहने के बजाय, जनता का एक वर्ग तकनीकी और प्रशासनिक समाधानों की मांग कर रहा है। कामकाजी लोगों का सुझाव है कि ईंधन बचाने का सबसे प्रभावी तरीका 'वर्क फ्रॉम होम' को बढ़ावा देना है, जिससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा। इसके अलावा, 'ऑड-ईवन' जैसे नियमों को फिर से प्रभावी बनाने की सलाह दी जा रही है। कुछ नागरिकों का यह भी तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय संकट होने के नाते, केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, सरकार को सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुलभ और सस्ता बनाना होगा ताकि लोग अपनी गाड़ियां घर पर छोड़ने के लिए प्रोत्साहित हों।
मध्य-पूर्व की जंग ने जिस तरह से ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया है, उसका डर भी लोगों में साफ दिख रहा है। विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच यह चिंता है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी, तो आने वाले समय में ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई अपने आप में सबसे बड़ा नियंत्रण हैं, जब कीमतें बढ़ती हैं, तो लोग खुद ही खपत कम कर देते हैं। लेकिन व्यावहारिक समाधानों के बिना यह जनता पर आर्थिक बोझ जैसा होगा।
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