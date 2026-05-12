शादी के 6 दिन बाद ही पत्नी को मार डाला, बेड बॉक्स में सड़ रही थी लाश, दिल्ली पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार

वारदात को अंजाम 2 मई को दिया गया था। आपसी अनबन के दौरान एजाज ने कथित तौर पर निशा का गला घोंट दिया। पकड़े जाने के डर से उसने शव को कमरे के दीवान (बेड) के अंदर छिपा दिया और कमरे को बाहर से ताला लगाकर भाग निकला। गर्मी के कारण जब शव सड़ने लगा, तो शनिवार तक पड़ोसियों को असहनीय दुर्गंध आने लगी। जब कई दिनों तक एजाज का भी कोई पता नहीं चला, तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब ताला तोड़कर कमरे की तलाशी ली, तो बेड बॉक्स के भीतर से निशा की सड़ी-गली लाश बरामद हुई।