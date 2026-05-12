भाजपा का विस्तार मॉडलः दूसरे दलों से आए नेताओं ने खिलाया कमल, बने मुख्यमंत्री

भाजपा अब उन राज्यों में, जहां उसका संगठन लंबे समय से सक्रिय होने के बावजूद सत्ता तक नहीं पहुंच पाया था, वहां दूसरे दलों से आए प्रभावशाली नेताओं को आगे बढ़ाकर विस्तार की नीति पर काम कर रही है। पार्टी यह संदेश भी देना चाहती है कि भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को केवल राजनीतिक आश्रय ही नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पंजाब, झारखंड और दक्षिण भारत के राज्यों के लिए इसे महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।