दिल्ली के घरों की किचन है सबसे ज्यादा प्रदूषित, स्टडी में सामने आई वजह

Delhi Pollution Study: दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की बात होती है तो लोगों का ध्यान ज्यादातर सड़कों, गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं पर जाता है, लेकिन अब एक नई स्टडी ने घर के अंदर छिपे खतरे को सामने लाया है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT-Delhi) की रिसर्च में पता चला है कि दिल्ली के कई घरों में किचन सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह बन गया है। रिसर्च में अलग-अलग आय वर्ग के घरों की हवा की जांच की गई। इसमें पता चला कि किचन के अंदर PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक प्रदूषण वाले कण तय मानकों से कई गुना ज्यादा मौजूद थे।