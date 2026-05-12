Tamil Nadu Politics: विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद AIADMK में बवाल, विधायक दल के नेता को लेकर दो धड़ों में बंटी पार्टी

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद AIADMK दो गुटों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। विधायक दल के नेता को लेकर पार्टी में दो गुट हो गए है। एक गुट पार्टी महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी के समर्थन में है, जबकि दूसरा गुट पूर्व मंत्रियों एस पी वेलुमणि और सी वी शनमुगम के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। दोनों गुटों ने सोमवार को प्रोटेम स्पीकर एम वी करुप्पैया को अलग-अलग पत्र सौंप दिए। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है।