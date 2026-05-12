सीएम बनते ही एक्शन में आए विजय, स्कूल और मंदिरों के पास 717 शराब की दुकानें बंद करने का दिया आदेश

तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद शराब बिक्री को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, धार्मिक स्थलों और बस स्टैंड के पास चल रही सरकारी शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके मुताबिक तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) की 717 दुकानों को अगले दो सप्ताह के भीतर बंद किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक वातावरण और युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस फैसले को तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के चुनावी वादे से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें राज्य को ड्रग-फ्री बनाने की बात कही गई थी।