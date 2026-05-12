अब नागरिकता छीनेगी शुभेन्दु सरकार? मंत्री की एक घोषणा के बाद वोटर लिस्ट से हटाए लोगों में समाया डर

Bengal Election 2026: कोलकाता में मतदाता सूची से नाम हटाए गए लाखों लोगों के बीच नई चिंता सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि जिन लोगों की अपील अभी ट्रिब्यूनल में लंबित है, उन्हें अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस बयान के बाद प्रभावित परिवारों में डर बढ़ गया है। कई लोगों को आशंका है कि उन्हें भविष्य में सरकारी योजनाओं और स्थानीय चुनावों से भी बाहर किया जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि आगे चलकर उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए जा सकते हैं।