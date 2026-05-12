Bengal Politics: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गिरफ्तार हुए ममता के करीबी, जानें कौन है सुजीत बोस?

2006 में बोस ने पहली बार बेलगछिया ईस्ट सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उनके पूर्व गुरु सुभाष चक्रवर्ती ने उन्हें 1,749 वोटों से हरा दिया। 2009 में चक्रवर्ती के निधन के बाद हुए उपचुनाव में बोस ने उनकी पत्नी रमला चक्रवर्ती को 28 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर पहली बार विधानसभा में एंट्री की। इसके बाद वे लगातार चुनाव जीतते रहे और 2021 में मंत्री भी बनाए गए।