हिमंता बिस्वा सरमा के साथ चार मंत्री भी लेंगे शपथ, स्पीकर पद के लिए भी नाम तय

Himanta Biswa Sarma Oath Ceremony: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा मंगलवार, 12 मई को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ चार मंत्री भी शपथ लेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए रंजीत दास को उम्मीदवार बनाया गया है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति रहेगी और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे।