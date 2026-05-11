ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की हटाई गई Z+ सुरक्षा, CM शुभेंदु अधिकारी के पद संभालते ही बड़ा फैसला

यह घटना सिर्फ सुरक्षा नहीं, सत्ता परिवर्तन का प्रतीक बन गई है। 15 साल तक तृणमूल की सरकार के बाद भाजपा का राज शुरू होते ही पुरानी ताकतवर परिवार की सुरक्षा में कटौती हो गई। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों पर इसका असर पड़ा है।