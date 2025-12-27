27 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद को लेकर अभिषेक बनर्जी ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, कहा- वहां सिर्फ…

Murshidabad Babri Masjid: अभिषेक बनर्जी ने बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर कहा कि वहां केवल ईंटें रखी हैं। कुछ नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं।

कोलकाता

image

Ashib Khan

Dec 27, 2025

Abhishek Banerjee, Murshidabad Babri Masjid,

अभिषेक बनर्जी ने कबीर की बाबरी मस्जिद को लेकर दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने और नई पार्टी का ऐलान करने के बाद विधायक हुमायूं कबीर लगातार चर्चाओं में हैं। हुमायूं की बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को लेकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि मोदी सरकार को मंदिर और मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। 

बाबरी मस्जिद को लेकर क्या बोले बनर्जी?

अभिषेक बनर्जी ने बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर कहा कि वहां केवल ईंटें रखी हैं। कुछ नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विधायक हुमायूं कबीर पर भी निशाना साधा। टीएमसी नेता ने कहा कि जो नेता कभी बीजेपी का प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्हें तब बाबरी मस्जिद तोड़ने वाली पार्टी से जुड़ने में आपत्ति क्यों नहीं हुई?

SIR को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि SIR के दौरान बीएलओ पर काफी दबाव पड़ा है, जिससे 58 मौतें हुईं और करीब 29 BLO ने आत्महत्या की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया और बैठक के दौरान गलत जानकारी दी गई। 

TMC ने विधायक हुमायूं कबीर को किया निलंबित

बता दें कि लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। वहीं TMC से निलंबित होने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी और इसी दिन ऐलान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का ऐलान करेंगे।

कबीर ने बनाई अपनी पार्टी

पिछले दिनों हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। उन्होंने पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका बाद में ऐलान किया जाएगा। 

हुमायूं कबीर ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। 

27 Dec 2025 09:04 pm

