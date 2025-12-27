हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद को लेकर अभिषेक बनर्जी ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, कहा- वहां सिर्फ…

अभिषेक बनर्जी ने कबीर की बाबरी मस्जिद को लेकर दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने और नई पार्टी का ऐलान करने के बाद विधायक हुमायूं कबीर लगातार चर्चाओं में हैं। हुमायूं की बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को लेकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि मोदी सरकार को मंदिर और मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए।
अभिषेक बनर्जी ने बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर कहा कि वहां केवल ईंटें रखी हैं। कुछ नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विधायक हुमायूं कबीर पर भी निशाना साधा। टीएमसी नेता ने कहा कि जो नेता कभी बीजेपी का प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्हें तब बाबरी मस्जिद तोड़ने वाली पार्टी से जुड़ने में आपत्ति क्यों नहीं हुई?
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि SIR के दौरान बीएलओ पर काफी दबाव पड़ा है, जिससे 58 मौतें हुईं और करीब 29 BLO ने आत्महत्या की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया और बैठक के दौरान गलत जानकारी दी गई।
बता दें कि लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। वहीं TMC से निलंबित होने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी और इसी दिन ऐलान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का ऐलान करेंगे।
पिछले दिनों हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। उन्होंने पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका बाद में ऐलान किया जाएगा।
हुमायूं कबीर ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं।
