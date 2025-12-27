हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद को लेकर अभिषेक बनर्जी ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, कहा- वहां सिर्फ…

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने और नई पार्टी का ऐलान करने के बाद विधायक हुमायूं कबीर लगातार चर्चाओं में हैं। हुमायूं की बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को लेकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि मोदी सरकार को मंदिर और मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए।