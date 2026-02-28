AP Blast: समरलाकोटा की पटाखा फ़ैक्ट्री में भीषण धमाका, 18 की मौत, 8 ज़ख़्मी,5 किलोमीटर तक गूँजी आवाज़

Tragic Incident : आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली ख़बर सामने आई है। शनिवार की दोपहर यहाँ समरलाकोटा की एक पटाखा फ़ैक्ट्री (Samarlakota Firecracker Factory)में हुए ज़ोरदार धमाके (Andhra Pradesh Blast) ने पूरे इलाक़े को थर्रा कर रख दिया। इस भीषण हादसे (Firecracker Explosion) में 18 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से ज़ख़्मी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएँ शामिल हैं, जो उस वक़्त फ़ैक्ट्री के अंदर काम कर रही थीं। धमाका इतना भयंकर था कि इसकी गूँज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिससे आस-पास के गाँवों में दहशत का माहौल बन गया।