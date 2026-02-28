मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 1, 2 और 3 मार्च को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न काफी शानदार रहा इस दौरान पूरे देश में जोरदार बारिश हुई और मौसम भी काफी अच्छा रहा। मानसून के बाद भी कई राज्यों में 2026 में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। देशभर में 2025 में भारी बारिश देखने को मिली और 2026 के लिए पूर्वानुमान जताया जा रहा है कि इस साल भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अब देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 1, 2 और 3 मार्च को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।