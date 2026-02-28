‘अगर हिम्मत है तो अभी दिल्ली में चुनाव कराओ’, केजरीवाल ने निकाली भड़ास, कांग्रेस क्यों कह रही BJP-AAP मिली हुई?

अगले साल गुजरात, गोवा और हिमाचल में विधानसभा चुनाव होना है। गुजरात और गोवा में आम आदमी पार्टी ठीक-ठाक पैठ बना चुकी है। इन राज्यों में अब तक लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस की रही है, लेकिन इन राज्यों में आम आदमी पार्टी खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। गुजरात में साल 2022 के विस. चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगभग 13 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। जिसका सीधा असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ा। दिल्ली में कांग्रेस को शिकस्त देने के बाद AAP ने लगातार 10 साल राज्य किया। इससे पहले वहां लगातार 15 साल तक कांग्रेस का शासन था। अब यहां भी मुकाबला सिर्फ आप और बीजेपी के बीच है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था।