पंजाब में आज रेल रोको आंदोलन, 12 से 3 बजे तक ठप रहेंगी ट्रेनें, जानिए कहां-कहां होगा असर

रेल रोको आंदोलन (ANI)
Punjab Kisan Roko Andolan Today: पंजाब में किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों से रेल पटरियों तक पहुंच गया है। गेहूं की खरीद में देरी और नियमों में ढील न मिलने से नाराज किसान संगठनों ने आज पूरे राज्य में बड़ा रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन (डकौंदा), किसान मजदूर मोर्चा (KMM) और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) से जुड़े कई संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार की अनदेखी के कारण उन्हें मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ रहा है।
किसानों ने साफ कर दिया है कि यह प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा। इस दौरान कई जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे, जिससे ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
राज्य के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों और इलाकों में किसान जुटेंगे।
इस आंदोलन के कारण कई अहम रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है-
यात्रियों को देरी और रद्द होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह है गेहूं की खरीद में देरी। किसानों का आरोप है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसके बावजूद सरकार ने खरीद प्रक्रिया शुरू करने में देरी की। नियमों में ढील नहीं दी जा रही, जिससे किसान परेशान हैं। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र और एजेंसियों की लापरवाही के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही गेहूं की खरीद शुरू नहीं की गई और नियम आसान नहीं किए गए, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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