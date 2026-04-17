पंजाब में आज रेल रोको आंदोलन, 12 से 3 बजे तक ठप रहेंगी ट्रेनें, जानिए कहां-कहां होगा असर

Punjab Kisan Roko Andolan Today: पंजाब में किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों से रेल पटरियों तक पहुंच गया है। गेहूं की खरीद में देरी और नियमों में ढील न मिलने से नाराज किसान संगठनों ने आज पूरे राज्य में बड़ा रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन (डकौंदा), किसान मजदूर मोर्चा (KMM) और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) से जुड़े कई संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार की अनदेखी के कारण उन्हें मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ रहा है।