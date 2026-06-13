रात तीन से सुबह आठ बजे तक अभिषेक बनर्जी के घर क्या-क्या हुआ- सागरिका घोष ने बताया

breaking: TMC Crisis: ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सासंद अभीषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार सुबह अभिषेक के कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर CID की रेड पड़ी है। इस दौरान CID अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल अभिषेक के घर पहुंचा। कई देर कोशिश करने के बाद भी जब अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो जांच टीम ने दरवाजा तोड़ कर छानबीन शुरू की। तड़के शुरू हुई यह कार्रवाई सुबह तक चली और अब इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि रात तीन बजे से सुबह आठ बजे तक अभिषेक बनर्जी के घर पर तलाशी ली गई लेकिन जांचकर्ताओं को कुछ नहीं मिला। साथ ही सागरिका ने यह भी कहा कि यह सभी कार्रवाई टीएमसी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है।