‘पुलिस बीजेपी के गुंड़ों का साथ दे रही’ TMC में दरार के बीच पार्टी सांसद ने लगाया बड़ा आरोप

लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कई बड़े नाम ममता बनर्जी के खिलाफ हो चुके है। इन्हीं में सांसद कल्याण बनर्जी भी शामिल है जो ममता के काफी करीबी मानें जाते है। लेकिन अब कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी के सामने खुला अल्टीमेटम रखते हुए उनमें या अभिषेक बनर्जी में से एक को चुनने को कह दिया है। कल्याण बनर्जी ने पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अहंकारी होने का आरोप लगाया और उनसे जुड़े मामलों से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बिना जानकारी दिए उनके केस किसी दूसरे वकील को सौंप दिए, जिससे वह नाराज हैं। हालांकि कीर्ति आजाद ने इस विवाद को बड़ा संकट मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी भावुक इंसान हैं और ममता बनर्जी उनसे बात करके सब ठीक कर देंगी।