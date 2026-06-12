‘पुलिस बीजेपी के गुंड़ों का साथ दे रही’ TMC में दरार के बीच पार्टी सांसद ने लगाया बड़ा आरोप

TMC सांसद कीर्ति आज़ाद (फोटो- एएनआई)
TMC Crisis: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी तनाव अब और गहराता दिखाई दे रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं और विपक्ष लगातार इसे लेकर हमला बोल रहा है। इसी बीच TMC सांसद कीर्ति आजाद ने अपनी सुरक्षा हटाए जाने और कथित हमलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कीर्ति आजाद ने कहा कि पुलिस बीजेपी समर्थित गुंडों को संरक्षण दे रही है क्योंकि आम नागरिक इस तरह की घटनाएं खुद नहीं कर सकते। आजाद के इस बयान ने बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।
कीर्ति आजाद ने कहा कि वह डरने वालों में से नहीं हैं और राजनीति में संघर्ष के लिए आए हैं तो लड़ाई भी लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता घरों के अंदर बैठे रहे जबकि बाहर पुलिस सुरक्षा देती रही और दूसरी ओर विरोधियों के घरों में तोड़फोड़ की गई। उन्होंने कहा कि क्या आम लोग अपने आप ऐसा कर सकते हैं। यह तब तक संभव नहीं जब तक पुलिस पीछे से समर्थन न दे रही हो। आजाद ने पुलिस को मूक दर्शक बताते हुए कहा कि बीजेपी समर्थित गुंडे लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं और उनकी अपनी पहचान है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
बता दें कि, विधानसभा चुनावों में हार के बाद से TMC के भीतर विवाद बढ़ गया है। पार्टी सांसद खुलकर बगावत पर उतर आए है और तीन सांसद अभी तक अपने पदों से इस्तीफा भी दे चुके है। वहीं लोकसभा में भी अलग गुट बनने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इस मुश्किल की घड़ी में किर्ती आजाद जैसे कई नेता अब भी ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े है। आजाद की तरह ही सांसद प्रतिमा मंडल ने हाल ही में साफ किया है कि वह ममता दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने बागी सांसदों का साथ देने की बात से इनकार किया और उनसे 20 सांसदों के साइन वाला लैटर सार्वजनिक करने को भी कहा।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कई बड़े नाम ममता बनर्जी के खिलाफ हो चुके है। इन्हीं में सांसद कल्याण बनर्जी भी शामिल है जो ममता के काफी करीबी मानें जाते है। लेकिन अब कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी के सामने खुला अल्टीमेटम रखते हुए उनमें या अभिषेक बनर्जी में से एक को चुनने को कह दिया है। कल्याण बनर्जी ने पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अहंकारी होने का आरोप लगाया और उनसे जुड़े मामलों से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बिना जानकारी दिए उनके केस किसी दूसरे वकील को सौंप दिए, जिससे वह नाराज हैं। हालांकि कीर्ति आजाद ने इस विवाद को बड़ा संकट मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी भावुक इंसान हैं और ममता बनर्जी उनसे बात करके सब ठीक कर देंगी।
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