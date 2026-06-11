TMC Crisis: ‘वह मुझ पर दबाव बना रहे है’, TMC सांसद का BJP पर बड़ा आरोप, कहा- दीदी को धोखा नहीं देंगे

TMC सांसद कीर्ति आजाद ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब वह मुझ पर दबाव बना रहे है। उन्होंने मेरी सुरक्षा भी हटा दी है। अगर हटा दी है तो हटाने दीजिए, हम लड़ेंगे। हम चूहे नहीं है जो मुश्किल समय में भाग जाएं। हम वह लोग है जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहते है। दीदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कई लोग 30-40 साल तक राजनीति में रहे, कई बार सांसद बने, लेकिन अब उनका असली सोच सामने आ रहा है।