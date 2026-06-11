11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

TMC Crisis: ‘वह मुझ पर दबाव बना रहे है’, TMC सांसद का BJP पर बड़ा आरोप, कहा- दीदी को धोखा नहीं देंगे

TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस में जारी सियासी संकट के बीच सांसद कीर्ति आजाद ने BJP पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर बगावत और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Himadri Joshi

Jun 11, 2026

TMC MP Kirti Azad

TMC सांसद कीर्ति आज़ाद (फोटो- एएनआई)

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। पार्टी के कई सांसदों और विधायकों के बगावती रुख ने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी बीच TMC सांसद कीर्ति आजाद ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा तक हटा दी गई है। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी भी हाल में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब पार्टी के भीतर टूट और असंतोष खुलकर सामने आने लगा है।

दीदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया - आजाद

TMC सांसद कीर्ति आजाद ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब वह मुझ पर दबाव बना रहे है। उन्होंने मेरी सुरक्षा भी हटा दी है। अगर हटा दी है तो हटाने दीजिए, हम लड़ेंगे। हम चूहे नहीं है जो मुश्किल समय में भाग जाएं। हम वह लोग है जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहते है। दीदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कई लोग 30-40 साल तक राजनीति में रहे, कई बार सांसद बने, लेकिन अब उनका असली सोच सामने आ रहा है।

80 विधायकों में से 58 विधायक विरोध में

विधानसभा स्तर पर भी संकट कम नहीं है। निष्कासित विधायक रितब्रत बनर्जी ने दावा किया है कि TMC के 80 विधायकों में से 58 विधायकों को विधानसभा में पार्टी के विधायी दल के रूप में मान्यता मिल चुकी है। इसे ममता बनर्जी के नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। ममता बनर्जी विधानसभा में सुवेंदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाए रखने के पक्ष में है, लेकिन बगावती विधायकों का रुख अलग दिखाई दे रहा है।

अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी इस संकट में- कल्याण बनर्जी

इसी बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी पार्टी नेतृत्व पर खुलकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वह अब अभिषेक बनर्जी के मामलों में वकील के तौर पर अदालत में पेश नहीं होंगे। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी के अहंकारी रवैये ने पार्टी को इस संकट में पहुंचाया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर अभिषेक बनर्जी पार्टी में रहे तो टीएमसी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इससे साफ है कि पार्टी के भीतर का संकट अब खुलकर सामने आ चुका है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Jun 2026 05:58 pm

Published on:

11 Jun 2026 05:39 pm

Hindi News / National News / TMC Crisis: ‘वह मुझ पर दबाव बना रहे है’, TMC सांसद का BJP पर बड़ा आरोप, कहा- दीदी को धोखा नहीं देंगे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM नरेंद्र मोदी से मिले कर्नाटक के कांग्रेसी CM डीके शिवकुमार, दिया खास तोहफा

Karnataka CM DK Shivakumar and PM Narendra Modi
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी से बगावत पर एक और TMC सांसद ने दिया बयान, बोले- जहाज मुश्किल में हो तो छोड़ना ठीक नहीं

TMC Crisis
राष्ट्रीय

Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी पहुंचे CID ऑफिस, फर्जी सिग्नेचर केस में होनी है पूछताछ

Abhishek Banerjee
राष्ट्रीय

Mamata Banerjee को फिर लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट का आदेश, ऋतब्रत बनर्जी बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष

another setback for Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

क्या कांग्रेस में होगा TMC का विलय, राहुल गांधी-ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल ने दिया बड़ा बयान

Congress-TMC
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.