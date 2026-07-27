CJP Protest: कमांडर के कहने पर छात्रों पर RAF जवान ने चलाईं थी 7 पेलेट गन राउंड; रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Delhi Parliament Chalo March 2026: दिल्ली में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद चलो मार्च का आयोजन किया था। इसमें पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने हो गए थे। रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के एक जवान द्वारा पेलेट गन से सात राउंड फायर किए जाने का खुलासा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की आंतरिक जांच में हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से पांच पेलेट प्रदर्शनकारियों को लगीं, जबकि दो किसी को नहीं लगीं।