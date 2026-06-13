पंजाब में AGTF ने कसा शिकंजा, दो आरोपी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार

इस मामले में बठिंडा के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने और उनके संपर्कों की जांच में जुटी हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस राज्य में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।