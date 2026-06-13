असम में एयरफोर्स का विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान बना आग का गोला

Indian Air Force Plane Crash: असम के जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन (Jorhat Air Force Station) पर भारतीय वायु सेना (IAF) का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हो गया है। यह हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ, जिसके तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई और वह दो हिस्सों में टूट गया। घटना के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठता देखा गया, जिसे दूर से भी साफ देखा जा सकता था। फिलहाल राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रण में लेने में जुटा हुआ है।