Parliament Monsoon Session: छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित

Lok Sabha: संसद के मानसून सत्र का आज 15वां दिन है। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में आज भी राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। वहीं, लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने आज शुक्रवार लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस पूरे मामले पर बयान देने और न्यायिक जांच कराने की मांग की। इस दौरान विपक्ष ने राम मंदिर चंदा चोरी का मामला भी उठाया। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सदस्यों से महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. आंबेडकर से प्रेरणा लेने की अपील की।