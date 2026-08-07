Jharkhand Student Protest: झारखंड में अनशन पर बैठे राहुल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती

झारखंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं (Photo-IANS)
Jharkhand Student Protest: झारखंड की राजधानी रांची में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच भूख हड़ताल पर बैठे राहुल की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद मौके पर मौजूद डॉक्टर उन्हें अस्पताल ले गए। जहां उन्हें भर्ती कराया गया। दरअसल, राहुल उन चार प्रदर्शनकारियों में शामिल है, जो लगातार अनशन पर बैठे हुए है।
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि यह महज एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने का मामला नहीं है। यह लंबे समय से चली आ रही नाराजगी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि उनकी बात को सुना जाए। छात्रों ने यह भी बताया कि उनकी कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी बात हुई है। उन्होंने उनकी मांगो का समर्थन किया है।
वहीं अनशन पर बैठे एक और छात्र ने कहा कि जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझे चक्कर आता है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन सकती तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वे उस पोस्ट के लायक नहीं हैं। यह छात्रों की समस्या नहीं है। यह उनका मर्डर है। उनके हक का भी मर्डर है।
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि मेरा चेहरा मेरी सेहत बता रहा है। मैं बस थोड़ा सुन, सोच और बोल पा रहा हूं। मेरे बाकी अंग मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं। सरकार का रवैया देखकर लगता है कि वह छात्रों के प्रति बहुत ही इनसेंसिटिव है। हम सब मिलकर ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें धांधली और पेपर लीक नामुमकिन हो।
रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माजी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, तो मोदी सरकार ने करीब 30 दिन तक उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन हमारे राज्य झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरने ने पहले दिन ही छात्रों से बात की और उनकी बात को सुना। चेयरमैन का इस्तीफा भी लिया, CID जांच शुरू की, और इतनी सारी गिरफ्तारियां कीं। झारखंड की सरकार बहुत गंभीर है और छात्रों के लिए इंसाफ चाहती है।
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