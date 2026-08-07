Jharkhand Student Protest: झारखंड में अनशन पर बैठे राहुल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती

रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माजी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, तो मोदी सरकार ने करीब 30 दिन तक उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन हमारे राज्य झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरने ने पहले दिन ही छात्रों से बात की और उनकी बात को सुना। चेयरमैन का इस्तीफा भी लिया, CID जांच शुरू की, और इतनी सारी गिरफ्तारियां कीं। झारखंड की सरकार बहुत गंभीर है और छात्रों के लिए इंसाफ चाहती है।