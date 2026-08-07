‘RSS सरकार को कर रहा कंट्रोल’, Gen Z पर मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस का तीखा पलटवार

Gen Z और Gen अल्फा से संवाद में सवालों का जवाब देते हुए मोहन भागवत ने हालिया छात्र आंदोलनों और सरकार की प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया था। उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में सहमति बनाने के लिए विरोध-प्रदर्शन भी एक तरीका है। कई विचार मिलते हैं और चर्चा के बाद सहमति बनती है। यदि किसी कारण से बात नहीं सुनी जाती, तो आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन आंदोलन का उद्देश्य सहमति बनाना होना चाहिए, समाज में विभाजन पैदा करना नहीं। जहां तक Gen Z का सवाल है, हाल में जो हुआ, उनकी शिकायतें वास्तविक हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, जो नहीं हो रहा है। इसलिए वे अपनी बात उठा रहे हैं। इस पर संवाद होना चाहिए।'