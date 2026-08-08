JPSC-JSSC Protest: रांची में ABVP का बवाल, बैरिकेडिंग तोड़ CM आवास की ओर बढ़े छात्र, पुलिस वैन पर चढ़कर की नारेबाजी

JPSC-JSSC Protest: झारखंड के रांची में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, धांधली और पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब बेकाबू और हिंसक होता जा रहा है। उम्मीदवारों की मांगों का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए एक विरोध मार्च निकाला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी (DSPMU) कैंपस से शुरू हुआ यह मार्च जब मुख्य सड़कों पर पहुंचा, तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई।