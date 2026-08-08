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JPSC-JSSC Protest: रांची में ABVP का बवाल, बैरिकेडिंग तोड़ CM आवास की ओर बढ़े छात्र, पुलिस वैन पर चढ़कर की नारेबाजी

ABVP Protest Ranchi: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में ABVP ने रांची में मुख्यमंत्री आवास तक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। भारी सुरक्षा के बीच पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।
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रांची

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Anand Shekhar

Aug 08, 2026

JPSC-JSSC Protest

रांची में ABVP का सीएम हाउस मार्च (फोटो- ANI)

JPSC-JSSC Protest: झारखंड के रांची में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, धांधली और पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब बेकाबू और हिंसक होता जा रहा है। उम्मीदवारों की मांगों का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए एक विरोध मार्च निकाला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी (DSPMU) कैंपस से शुरू हुआ यह मार्च जब मुख्य सड़कों पर पहुंचा, तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई।

प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरिकेड

जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों को मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस बल, दंगा रोधी वाहन और मजबूत मल्टी लेयर बैरिकेडिंग तैनात की थी। हालांकि, नाराज छात्रों और कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने ये सुरक्षा इंतजाम नाकाफी साबित हुए। ABVP कार्यकर्ताओं ने जबरन पुलिस के दो बैरिकेड तोड़े और नारेबाजी करते हुए सिधु कान्हू पार्क के पास पहुंच गए।

हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब सुरक्षा बलों ने छात्रों को चेतावनी दी कि अगर वे आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए वॉटर कैनन और बल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच, कई प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए, जबकि कुछ आक्रोशित छात्र सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वाहन की छत पर चढ़ गए। बैनर और झंडे लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

क्या है प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग?

आंदोलन कर रहे छात्रों के हाथों में ऐसे पोस्टर और बैनर थे जिन पर सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं के खिलाफ संदेश लिखे थे। ABVP और उम्मीदवार विवादित परीक्षाओं को तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि JPSC और JSSC द्वारा हाल ही में आयोजित वे सभी परीक्षाएं जिनमें गड़बड़ी का संदेह है, उन्हें तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, छात्र परीक्षा सिंडिकेट, पेपर लीक और वित्तीय अनियमितताओं की CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों से उच्च-स्तरीय, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही, उम्मीदवार राज्य के विश्वविद्यालयों और विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से लंबित ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं।

CM आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी, छावनी में तब्दील हुआ इलाका

छात्रों के आक्रामक प्रदर्शन और बैरिकेड तोड़े जाने के बाद रांची के पूरे VIP जोन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस अधिकारियों की देखरेख में मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की ओर जाने वाले सभी प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाने और शांति बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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Updated on:

08 Aug 2026 02:35 pm

Published on:

08 Aug 2026 02:26 pm

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