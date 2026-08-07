JPSC-JSSC Protest: नेहा बोरा पर क्यों फेंकी स्याही? आरोपी बोला- ये लोग देशद्रोही हैं, मुझे कोई पछतावा नहीं

यह विरोध 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और JSSC-CGL भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित धांधली, OMR शीट में गड़बड़ी, पेपर लीक और प्रशासनिक अनियमितताओं के विरोध में किया जा रहा है। राज्य भर के हजारों युवाओं और छात्रों का आरोप है कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सिस्टम में भ्रष्टाचार होनहार छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। विरोध कर रहे छात्रों की मुख्य मांगों में 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को तुरंत रद्द करना, CBI द्वारा पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच, विवादित परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों पर प्रतिबंध और JPSC व JSSC के कामकाज में बुनियादी सुधार शामिल हैं।