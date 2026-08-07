झारखंड छात्र आंदोलन में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत खत्म, ADM धनंजय कुमार बोले- ‘उनकी चिंताओं के बारे में पूछते रहे हैं’

Jharkhand Student Protest: झारखंड की राजधानी रांची में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। इस बीच सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत का पहला दौर समाप्त हो गया है। छात्र नेताओं के अनुसार, सरकार ने वार्ता के लिए केवल छात्र प्रतिनिधियों को शामिल करने की शर्त रखी है, जिसके चलते प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट में बदलाव किया जा रहा है।