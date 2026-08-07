JPSC-JSSC Protest: AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, प्रदर्शनकारियों ने मंच से उतारा!

देवेंद्र महतो ने कहा कि जिन परीक्षाओं को लेकर विवाद है, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने 14वीं जेपीएससी, एफआरओ और अन्य परीक्षाओं की जांच की मांग की। वहीं छात्रों का कहना है कि पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी। इसके अलावा छात्रों ने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर समर्थन देने की अपील की है। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ छात्रों की नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य की है।