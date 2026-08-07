Parliament Monsoon Session 2026: ‘सड़क नहीं, सदन में हो संघर्ष’… सांसदों को PM मोदी की सीख, हरभजन सिंह ने विपक्ष को भी दिया बड़ा संदेश

PM Modi meets NDA MPs: संसद के मानसून सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एनडीए में शामिल हुए सांसदों से मुलाकात कर उन्हें संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियों को लेकर अहम संदेश दिया। राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने इस बैठक के अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में अधिक से अधिक भाग लेने, नियमों का पालन करने और जनता के मुद्दों को गरिमा के साथ उठाने की अपील की।