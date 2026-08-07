‘वंश से निर्वंश भला’, पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचीं बेटियां, खेसारी लाल यादव का फूटा गुस्सा

Daughters Skip Father Funeral: हरियाणा के सोनीपत से सामने आई एक घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। वृद्धाश्रम में रह रहे एक बुजुर्ग पिता की मौत के बाद उनकी तीनों बेटियां अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंचीं। बताया गया कि बेटियों ने वीडियो कॉल के जरिए पिता की अंतिम विदाई देखी। इस मामले पर अब भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने घटना से जुड़ी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'वंश से निर्वंश भला लेकिन कुवंश ना।' खेसारी के इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले की चर्चा और तेज हो गई है।