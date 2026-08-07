पिता के अंतिम संस्कार में वीडियो कॉल पर शामिल हुईं बेटियां, कवि कुमार विश्वास ने पूछ डाला बड़ा सवाल

हरियाणा के सोनीपत से सामने आई बुजुर्ग पिता की मौत की कहानी ने लोगों को भावुक कर दिया है। वृद्धाश्रम में रह रहे कपड़ा कारोबारी शिवचरण रामरतन गुप्ता के निधन के बाद उनकी तीनों बेटियां अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच सकीं। वृद्धाश्रम के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कराया। बेटियों ने दूर रहते हुए वीडियो कॉल के माध्यम से पिता की अंतिम यात्रा देखी।