‘बच्चे आपको भूल जाएं, इसी के लिए मां उन्हें पालती हैं’, स्मृति ईरानी ने मातृत्व पर कही ये बात

Smriti Irani on Motherhood: टीवी की दुनिया से राजनीति तक अपनी अलग पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी ने हाल ही में मातृत्व को लेकर ऐसी बात कही, जिसने हर मां के संघर्ष और भावनाओं को एक अलग नजरिए से सामने रखा। एक कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी ने बताया कि बच्चों की परवरिश सिर्फ उनकी जरूरतें पूरी करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सफर है जिसमें मां धीरे-धीरे अपने बच्चे को खुद से दूर जाने के लिए तैयार करती है।