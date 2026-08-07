7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘बच्चे आपको भूल जाएं, इसी के लिए मां उन्हें पालती हैं’, स्मृति ईरानी ने मातृत्व पर कही ये बात

Smriti Irani on Motherhood: अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में मातृत्व को लेकर ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद लोग इमोशनल हो गए। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Aug 07, 2026

Smriti Irani on Motherhood

स्मृति ईरानी ने मातृत्व पर कही ये बात ( फोटो सोर्स- IMDb)

Smriti Irani on Motherhood: टीवी की दुनिया से राजनीति तक अपनी अलग पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी ने हाल ही में मातृत्व को लेकर ऐसी बात कही, जिसने हर मां के संघर्ष और भावनाओं को एक अलग नजरिए से सामने रखा। एक कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी ने बताया कि बच्चों की परवरिश सिर्फ उनकी जरूरतें पूरी करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सफर है जिसमें मां धीरे-धीरे अपने बच्चे को खुद से दूर जाने के लिए तैयार करती है।

कामकाजी मां की जिंदगी पर बोलीं स्मृति ईरानी

कार्यक्रम में जब स्मृति ईरानी से उनके करियर और तीन बच्चों की परवरिश के बीच संतुलन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने वहां मौजूद कामकाजी महिलाओं से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद जिंदगी के कई साल ऐसे गुजर जाते हैं, जिन्हें महिलाएं ठीक से याद भी नहीं रख पातीं। इसकी वजह यह है कि उस दौरान उनका पूरा ध्यान घर, बच्चों और नौकरी की जिम्मेदारियां संभालने में लगा रहता है।

स्मृति ने बताया कि एक मां के लिए बच्चे का खाना, होमवर्क और दूसरी जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ अपने ऑफिस के काम को संभालना भी जरूरी होता है। कई बार इसी भागदौड़ में उनकी नींद तक पूरी नहीं हो पाती। यही वजह है कि मातृत्व के शुरुआती साल अक्सर महिलाओं के लिए बेहद व्यस्त और चुनौतीपूर्ण होते हैं।

'अभी डायपर साफ किया था, अब यही बच्चा जवाब देता है'

स्मृति ईरानी ने मां और बच्चे के रिश्ते में आने वाले बदलाव को बेहद सहज अंदाज में समझाया। उन्होंने कहा कि एक समय बच्चा पूरी तरह मां पर निर्भर होता है, लेकिन देखते ही देखते वही बच्चा बड़ा होकर अपनी अलग राय रखने लगता है।

उन्होंने मजाकिया अंदाज में उस स्थिति का जिक्र किया जब मां सोचती है कि अभी कुछ समय पहले ही वह अपने बच्चे की नैपी साफ कर रही थी और अब वही बच्चा बड़ा होकर उसे जवाब दे रहा है। उनकी इस बात पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने लायक रही।

'बच्चे को पालना ही नहीं, एक दिन उसे छोड़ना भी है'

स्मृति के बयान का सबसे भावुक हिस्सा वह था, जब उन्होंने कहा कि मां बनने की असली खूबसूरती और दर्द शायद इसी में है कि आप अपने बच्चे को इस तरह बड़ा करते हैं कि एक दिन उसे आपकी जरूरत ही न रहे।

उनके मुताबिक, मां की जिम्मेदारी तब पूरी होती है जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी जिंदगी जीने लगे। लेकिन यही पल एक मां के लिए सबसे ज्यादा भावुक करने वाला भी होता है। उन्होंने कहा कि मां अपने बच्चे को दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है, जबकि उसे पता होता है कि एक दिन वही बच्चा उससे दूर अपनी दुनिया बसा लेगा।

मां की भावनाओं को कमजोरी समझना गलत

स्मृति ईरानी ने मातृत्व को महिलाओं की कार्यक्षमता से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि अक्सर महिलाओं को बहुत भावुक होने के कारण कमजोर समझ लिया जाता है, जबकि यही संवेदनशीलता उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में ज्यादा मजबूत बनाती है।

उनका कहना था कि भावनाएं महिलाओं को ईमानदारी से काम करने, असफलताओं के बाद दोबारा खड़े होने और अपने लक्ष्य के लिए ज्यादा मेहनत करने की ताकत देती हैं। उन्होंने मातृत्व से मिलने वाली दृढ़ता को महिला की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बताया।

‘वो बाजारू स्टार नहीं’, अक्षय खन्ना को लेकर सुभाष घई ने कही थी ये बात, बोले- वो हमेशा सच बोलते हैं

ये भी पढ़ें
Taal 27th Anniversary

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Aug 2026 01:55 pm

Published on:

07 Aug 2026 01:55 pm

Hindi News / Entertainment / ‘बच्चे आपको भूल जाएं, इसी के लिए मां उन्हें पालती हैं’, स्मृति ईरानी ने मातृत्व पर कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘Generation Gutter’ वाले विवादित बयान के बाद कंगना रनौत ने लिया यू-टर्न!, बोलीं- ‘Gen Z देश की सबसे बड़ी ताकत है’

Kangana Ranaut Generation Gutter Remark
मनोरंजन

‘रो-रोकर काम मांगती हूं?’ भोजपुरी बवाल के बीच छलका काजल राघवानी का दर्द, बोलीं- ‘विक्टिम कार्ड खेलने के ताने सुन-सुनकर थक गई हूं’

Bhojpuri actress Kajal Raghwani controversy
मनोरंजन

‘तहलका’ के फाउंडर तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले पर बनेगी फिल्म, विशाल भारद्वाज की बढ़ी दिलचस्पी

 Tarun Tejpal Rape Case
मनोरंजन

‘रामायण’ के ट्रेलर पर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स से आया रिएक्शन, 4000 करोड़ के बजट पर कही ये बात

Ramayana Trailer
मनोरंजन

भारत और विदेश में अलग-अलग तारीख पर क्यों रिलीज होगी ‘Ramayana’? प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताई वजह

Ramayana Release Date
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.