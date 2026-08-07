‘वो बाजारू स्टार नहीं’, अक्षय खन्ना को लेकर सुभाष घई ने कही थी ये बात, बोले- वो हमेशा सच बोलते हैं

अक्षय खन्ना ने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। लेकिन ‘ताल’ में उनका संयमित और गंभीर अंदाज उनके यादगार प्रदर्शनों में गिना जाता है। सुभाष घई की पुरानी बातों से भी यह साफ होता है कि अक्षय को चुनने के पीछे उनकी स्टार वैल्यू से ज्यादा उनके अभिनय की सच्चाई और किरदार के प्रति समर्पण को महत्व दिया गया था।