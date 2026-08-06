7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

Batwara 1947: मां बनने के बाद ‘बंटवारा 1947’ को लेकर बदली प्रीति जिंटा की सोच, बोलीं- विभाजन में महिलाओं की पीड़ा का हुआ एहसास

Preity Zinta On Batwara 1947: प्रीति जिंटा ने हाल ही में फिल्म बंटवारा 1947 को लेकर बात की है। उन्होंने बताया है कि कैसे मां बनने के बाद अपने किरदार के लिए उनकी सोच बदल गई।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Aug 06, 2026

Preity Zinta On Batwara 1947

बंटवारा 1947 पर बोलीं प्रीति जिंटा

Preity Zinta On Batwara 1947: बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा जल्द ही निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म 'बंटवारा 1947' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में वो हमीदा नाम की महिला का किरदार निभा रही हैं, जो विभाजन की भयावह परिस्थितियों में अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करती है। प्रीति का कहना है कि ये किरदार उनके लिए सिर्फ एक अभिनय नहीं, बल्कि निजी जीवन से जुड़ा बेहद भावनात्मक अनुभव बन गया।

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में प्रीति जिंटा ने बताया कि इस फिल्म की कहानी ने उन्हें उम्मीद की ताकत का एहसास कराया। उनके मुताबिक, जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर उम्मीद की एक छोटी-सी किरण भी बाकी हो तो इंसान आगे बढ़ने का साहस जुटा लेता है। यही भावना उन्हें इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी लगी।

मां बनने के बाद किरदार को अलग नजरिए से समझा

प्रीति जिंटा ने 'वैरायटी इंडिया' से बातचीत में बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक राजकुमार संतोषी ने उन्हें सलाह दी थी कि वो अपने किरदार को केवल परिवार के नजरिए से महसूस करें और बाहरी दुनिया को कुछ समय के लिए भूल जाएं। अभिनेत्री का कहना है कि अगर वह शादीशुदा और मां नहीं होतीं, तो शायद इस भावना को इतनी गहराई से समझ ही नहीं पातीं।

उन्होंने कहा कि परिवार होने के बाद इंसान की सोच पूरी तरह बदल जाती है। अब हर फैसला अपने बच्चों और अपनों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया जाता है। यही अनुभव उन्हें हमीदा के किरदार से जोड़ने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ।

ट्रेन वाला सीन करते समय हो गई थीं भावुक

फिल्म में भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान ट्रेन से जुड़े एक बड़े सीन की शूटिंग का जिक्र करते हुए प्रीति ने कहा कि उस सीन को करना उनके लिए बेहद भावुक अनुभव था। उन्होंने बताया कि उनके सह-कलाकार सनी देओल पहले भी विभाजन पर आधारित फिल्म 'गदर' कर चुके हैं, इसलिए उन्हें उस दौर की परिस्थितियों का अंदाजा था। लेकिन उनके लिए उस दृश्य को महसूस करना मानसिक रूप से काफी कठिन रहा।

बच्चों को सोचकर आया विभाजन का दर्द

प्रीति जिंटा ने कहा कि मां बनने के बाद उन्हें उन महिलाओं की पीड़ा का एहसास हुआ, जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने बच्चों के साथ भय, भूख और असुरक्षा का सामना किया। उन्होंने बताया कि आज अगर उनके घर में बच्चों की जरूरत की कोई चीज खत्म हो जाए तो वह परेशान हो जाती हैं। ऐसे में वह अक्सर सोचती थीं कि 1947 के विभाजन के समय उन मांओं ने अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ कैसी भयावह परिस्थितियों का सामना किया होगा।

उनके मुताबिक, यही सोच उनके किरदार की भावनाओं का सबसे मजबूत आधार बनी और उन्होंने हर दृश्य में उसी एहसास को जीवंत करने की कोशिश की।

परिवार ही फिल्म का सबसे मजबूत संदेश

निर्देशक राजकुमार संतोषी का कहना है कि 'बंटवारा 1947' केवल विभाजन की कहानी नहीं है, बल्कि परिवार, रिश्तों और जिम्मेदारियों की भी कहानी है। उनके अनुसार, कई बार किसी व्यक्ति के फैसले पूरे परिवार को मुश्किल में डाल देते हैं, लेकिन जब परिवार साथ खड़ा रहता है, तभी हर संकट का सामना किया जा सकता है। यही संदेश फिल्म के प्रमुख किरदारों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है।

पति जैद दरबार के Alliance से बाहर होने पर भावुक हुईं गौहर खान, बोलीं- आप ही असली विजेता हो

ये भी पढ़ें
Gauahar Khan On Zaid Darbar Elimination

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Aug 2026 05:33 pm

Published on:

06 Aug 2026 05:32 pm

Hindi News / Entertainment / Batwara 1947: मां बनने के बाद ‘बंटवारा 1947’ को लेकर बदली प्रीति जिंटा की सोच, बोलीं- विभाजन में महिलाओं की पीड़ा का हुआ एहसास

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘Generation Gutter’ वाले विवादित बयान के बाद कंगना रनौत ने लिया यू-टर्न!, बोलीं- ‘Gen Z देश की सबसे बड़ी ताकत है’

Kangana Ranaut Generation Gutter Remark
मनोरंजन

‘रो-रोकर काम मांगती हूं?’ भोजपुरी बवाल के बीच छलका काजल राघवानी का दर्द, बोलीं- ‘विक्टिम कार्ड खेलने के ताने सुन-सुनकर थक गई हूं’

Bhojpuri actress Kajal Raghwani controversy
मनोरंजन

‘तहलका’ के फाउंडर तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले पर बनेगी फिल्म, विशाल भारद्वाज की बढ़ी दिलचस्पी

 Tarun Tejpal Rape Case
मनोरंजन

‘रामायण’ के ट्रेलर पर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स से आया रिएक्शन, 4000 करोड़ के बजट पर कही ये बात

Ramayana Trailer
मनोरंजन

भारत और विदेश में अलग-अलग तारीख पर क्यों रिलीज होगी ‘Ramayana’? प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताई वजह

Ramayana Release Date
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.