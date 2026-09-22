‘तीन महीने में हील होना जरूरी नहीं’, कैटरीना कैफ के सपोर्ट में उतरीं चुंबक फेम हेली शाह, ट्रोलर्स को दिया जवाब

Helly Shah Statement: कैटरीना कैफ के लुक और वजन को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणियों के बीच एक्ट्रेस हेली शाह ने प्रतिक्रिया दी है। हेली ने कैटरीना के सपोर्ट में कहा कि हर किसी का शरीर अलग होता है और बच्चे को जन्म देने के बाद हर महिला के शरीर को रिकवर होने में अलग-अलग समय लग सकता है। उन्होंने लोगों से बेवजह ट्रोलिंग और तुलना करने से बचने की अपील भी की।