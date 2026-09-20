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‘कुछ सीखो विक्की कौशल’, कैटरीना की बॉडी शेमिंग पर सलमान का फूटा गुस्सा तो लोगों ने विक्की की खामोशी पर उठाए सवाल

Salman Khan On Katrina Kaif: सलमान खान ने हाल ही में बिग बॉस 20 में कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग पर गुस्सा जाहिर किया था। अब इसके बाद लोगों ने विक्की कौशल पर निशाना साधना शुरू कर दिया।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 20, 2026

Salman Khan On Katrina Kaif

कैटरीना कैफ-विक्की कौशल (फोटो सोर्स- IMDb)

Salman Khan On Katrina Kaif: 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार में सलमान खान ने प्रेग्नेंसी के बाद महिलाओं के शरीर को लेकर की जाने वाली ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग पर खुलकर बात की। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कैटरीना कैफ को लेकर हो रही ऑनलाइन टिप्पणियों का जिक्र किया। सलमान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर चर्चा हो रही है। वहीं, कुछ यूजर्स ने कैटरीना के पति और अभिनेता विक्की कौशल को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

कैटरीना कैफ की हुई थी बॉडी शेमिंग

दरअसल, हाल ही में अनंत अंबानी के गणपति सेलिब्रेशन के दौरान कैटरीना कैफ अपने पति विक्की कौशल के साथ नजर आई थीं। इस दौरान उनके पोस्ट-प्रेग्नेंसी लुक को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने टिप्पणियां कीं। इसी तरह की बॉडी शेमिंग को लेकर सलमान खान ने ‘बिग बॉस 20’ में अपनी नाराजगी जाहिर की।

सलमान ने कहा कि किसी महिला के मां बनने के बाद उसके शरीर में बदलाव होना सामान्य बात है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रेग्नेंसी के बाद महिलाओं के बदलते शरीर को लेकर उन्हें क्यों निशाना बनाया जाता है। सलमान ने यह भी कहा कि महिलाओं को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलना चाहिए, न कि उनके लुक्स को लेकर उन्हें जज किया जाना चाहिए।

सलमान खान के बयान पर लोगों की राय

सलमान की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी तारीफ की। कुछ लोगों ने कहा कि सलमान ने कैटरीना के समर्थन में जिस तरह बात रखी, वह काबिले-तारीफ है। हालांकि, इसी चर्चा के बीच कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने विक्की कौशल की चुप्पी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।

एक यूजर ने लिखा कि सलमान ने कैटरीना के लिए आवाज उठाई, लेकिन वह चाहते थे कि विक्की भी अपनी पत्नी के लिए सार्वजनिक रूप से बोलते। एक अन्य यूजर ने सवाल किया कि सलमान खान को नेशनल टीवी पर कैटरीना का बचाव करते देखकर विक्की कौशल क्या सोच रहे होंगे।

विक्की कौशल पर भी उठे सवाल

कुछ प्रतिक्रियाओं में तो यूजर्स ने यहां तक लिखा कि विक्की जिस तरह कैटरीना का बचाव नहीं कर पाए, उस तरह सलमान ने उनकी पत्नी का बचाव किया। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'विक्की कौशल, कुछ सीखो।' हालांकि, ये सभी सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं हैं और इन्हें विक्की कौशल की वास्तविक सोच या स्थिति नहीं माना जा सकता।

रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक विक्की कौशल ने कैटरीना की बॉडी शेमिंग को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कैटरीना कैफ ने भी अपने लुक को लेकर हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है।

सलमान-कैटरीना के बीच थीं नजदीकियां

सलमान खान और कैटरीना कैफ की बात करें तो दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और दोनों के रिश्ते को लेकर भी लंबे समय तक चर्चा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने 2000 के दशक की शुरुआत में डेटिंग शुरू की थी और करीब चार साल तक साथ रहने के बाद 2010 में अलग हो गए थे।

वहीं, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को शादी की थी। अब सलमान के ‘बिग बॉस 20’ वाले बयान के बाद एक तरफ जहां लोग उनकी बात की चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर विक्की कौशल की चुप्पी को लेकर भी बहस छिड़ गई है।

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Updated on:

20 Sept 2026 02:52 pm

Published on:

20 Sept 2026 02:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘कुछ सीखो विक्की कौशल’, कैटरीना की बॉडी शेमिंग पर सलमान का फूटा गुस्सा तो लोगों ने विक्की की खामोशी पर उठाए सवाल

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