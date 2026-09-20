‘कुछ सीखो विक्की कौशल’, कैटरीना की बॉडी शेमिंग पर सलमान का फूटा गुस्सा तो लोगों ने विक्की की खामोशी पर उठाए सवाल

Salman Khan On Katrina Kaif: 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार में सलमान खान ने प्रेग्नेंसी के बाद महिलाओं के शरीर को लेकर की जाने वाली ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग पर खुलकर बात की। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कैटरीना कैफ को लेकर हो रही ऑनलाइन टिप्पणियों का जिक्र किया। सलमान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर चर्चा हो रही है। वहीं, कुछ यूजर्स ने कैटरीना के पति और अभिनेता विक्की कौशल को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।