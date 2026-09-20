सीनियर जर्नलिस्ट पायल मेहता के निधन पर भावुक हुईं कंगना रनौत-स्मृति ईरानी, 46 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

पायल मेहता के निधन को उनके परिवार के लिए इसलिए भी बेहद मुश्किल समय माना जा रहा है क्योंकि अगस्त 2026 में ही उनके पिता का निधन हुआ था। एक महीने के भीतर परिवार में हुई इस दूसरी बड़ी क्षति ने उनके करीबियों के दुख को और गहरा कर दिया है। पायल मेहता का अचानक जाना पत्रकारिता जगत के लिए एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। अपने पेशेवर जीवन में उन्होंने संसद और राष्ट्रीय मुद्दों की रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी और निधन से कुछ दिन पहले तक सक्रिय रूप से पत्रकारिता कर रही थीं।