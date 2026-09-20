नोरा फतेही ने बिग बॉस में हिस्से लेने के पीछे रखी थी बड़ी शर्त, अब सालों बाद खुद किया खुलासा

Nora Fatehi Bigg Boss 9 (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)
Nora Fatehi Bigg Boss 9: बॉलीवुड की मशहूर डांसर और अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपने करियर के उस दौर से जुड़ा एक दिलचस्प खुलासा किया है, जब उन्हें कई गानों में काम करने के बावजूद अपनी फीस के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। नोरा ने बताया कि इसी दौरान उन्हें सलमान खान के शो ‘बिग बॉस’ में शामिल होने का ऑफर मिला था। शुरुआत में उन्होंने रियलिटी शो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में एक खास शर्त के साथ वह शो में जाने के लिए तैयार हुईं।
नोरा फतेही ने Untriggered पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान अपने शुरुआती करियर के संघर्ष के बारे में बताया। उनके मुताबिक, उन्होंने उस समय कई गानों में काम किया था, लेकिन उन्हें उनके काम की फीस समय पर नहीं मिल रही थी। नोरा ने बताया कि प्रोड्यूसर्स की तरफ से एजेंसी को भुगतान किया गया था, लेकिन उन्हें अपनी रकम मिलने का इंतजार करना पड़ा।
नोरा के अनुसार, पेमेंट को लेकर वह लगातार बातचीत और विवाद की स्थिति में थीं। इसी बीच उन्हें ‘बिग बॉस’ में आने का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने शुरुआत में साफ कर दिया कि वह इस शो में नहीं जाना चाहतीं, क्योंकि उस समय रियलिटी शो को लेकर उनकी सोच ज्यादा सकारात्मक नहीं थी।
नोरा ने बताया कि जब उन्हें ‘बिग बॉस’ के लिए मिलने वाली रकम के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार किया। उन्हें लगा कि रियलिटी शो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहां वह बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुंच सकती हैं। चूंकि वह शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थीं और उनका वहां लंबा सफर तय करना तय नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे अपने करियर के लिए किसी दूसरे मौके से जोड़ने का फैसला किया।
नोरा की नजर इसी चैनल के एक और डांस रियलिटी शो ‘झलक दिखला जा’ पर थी। उन्होंने मेकर्स के सामने शर्त रखी कि अगर उन्हें ‘झलक दिखला जा’ में मौका दिया जाता है, तो वह ‘बिग बॉस’ में शामिल हो सकती हैं। नोरा ने बताया कि उनकी यह बात मान ली गई और उन्हें बाद में ‘झलक दिखला जा’ में भी मौका मिला।
नोरा फतेही दिसंबर 2015 में ‘बिग बॉस 9’ में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई थीं। वह करीब तीन हफ्ते तक शो का हिस्सा रहीं और जनवरी 2016 में घर से बाहर हो गईं। शो में उनके और प्रिंस नरूला के बीच भी काफी चर्चा देखने को मिली थी। दोनों के बीच दोस्ती और फ्लर्टिंग को लेकर शो में कई पल सामने आए थे। प्रिंस ने नोरा को फूल और अंगूठी तक दी थी। इसी सीजन में प्रिंस नरूला विजेता बने थे।
नोरा फतेही का करियर अब भारतीय मनोरंजन जगत से आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। जून 2026 में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग में परफॉर्म किया। इसके अलावा वह FIFA 2026 के आधिकारिक गाने ‘Siir Siir’ में Sanjoy और Vegedream के साथ नजर आईं।
अगस्त में नोरा ने अपने आगामी EP ‘Play’ के नए ट्रैक ‘Slay to the Rhythm’ की घोषणा की थी। इससे पहले वह बादशाह के साथ ‘Sajan Re’ भी रिलीज कर चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वह रजनीकांत स्टारर ‘Jailer 2’ में एक स्पेशल डांस नंबर में भी नजर आ सकती हैं।
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