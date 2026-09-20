नोरा फतेही ने बिग बॉस में हिस्से लेने के पीछे रखी थी बड़ी शर्त, अब सालों बाद खुद किया खुलासा

Nora Fatehi Bigg Boss 9: बॉलीवुड की मशहूर डांसर और अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपने करियर के उस दौर से जुड़ा एक दिलचस्प खुलासा किया है, जब उन्हें कई गानों में काम करने के बावजूद अपनी फीस के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। नोरा ने बताया कि इसी दौरान उन्हें सलमान खान के शो ‘बिग बॉस’ में शामिल होने का ऑफर मिला था। शुरुआत में उन्होंने रियलिटी शो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में एक खास शर्त के साथ वह शो में जाने के लिए तैयार हुईं।