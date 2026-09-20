कौन हैं वो इन्फ्लुएंसर? जिसने कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग के खिलाफ उठाई थी आवाज, अब सलमान पर दिया रिएक्शन

सलमान खान ने ‘बिग बॉस 20’ के कंटेस्टेंट स्काउट से बातचीत के दौरान ऑनलाइन ट्रोलिंग के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कलाकार अपने दर्शकों की इज्जत करते हैं, लेकिन फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदना किसी को कलाकार को खरीदने का अधिकार नहीं देता। सलमान ने यह भी कहा कि कुछ लोग कलाकारों को ट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोगों को वह सलाम करते हैं, जो इस तरह की ट्रोलिंग के खिलाफ आवाज उठाते हैं।