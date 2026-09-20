‘अब तो मां बन जाओ, उम्र हो गई है’, मोनालिसा ने सलमान के स्टैंड का किया सपोर्ट, प्रेग्नेंट ना हो पाने के कारण मिली ट्रोलिंग पर की बात

Monalisa On Salman Khan: 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार में सलमान खान ने अपने लुक और उम्र को लेकर सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग का खुलकर जवाब दिया। अभिनेता ने स्टेज पर अपनी टोपी और जैकेट उतारकर ट्रोलर्स को चुनौती दी और कहा कि जो कहना है, कहें। सलमान के इस अंदाज की अब पूर्व ‘बिग बॉस’ कंटेस्टेंट मोनालिसा ने भी तारीफ की है।