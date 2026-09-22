‘30 रुपये का बासमती चावल’, अमन पर यंग का तंज सुन भड़के दर्शक, बोले- ‘गेम है या पर्सनल अटैक?’

दरअसल, बातचीत की शुरुआत यंग के स्काउट से अपनी परेशानी शेयर करने से हुई। वह कह रहे थे कि उन्हें लड़कियों के बीच बैठकर बात करने में सहज महसूस नहीं हो रहा है और वह स्काउट के साथ खुलकर बातचीत कर पाते हैं। इसी दौरान उन्होंने अपने ‘सामान’ के ठीक से काम नहीं करने की बात भी कही। इसके बाद अमन और यंग के बीच बातचीत आगे बढ़ी। गुल्लू ने भी माहौल को संभालने की कोशिश की और कैमरे की तरफ देखकर बिग बॉस से उन्हें फॉलो करने की बात कहने लगे। अमन ने भी बिग बॉस से पूछा कि क्या वह नॉमिनेट हो सकते हैं और कहा कि वह उन्हें सपोर्ट करेंगे।