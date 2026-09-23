ग्रेनाइट कारोबारी आर वीरमानी मामले पर फूटा खुशबू सुंदर का गुस्सा, बोलीं- ताकतवर लोगों को कानून से ऊपर नहीं होने देना चाहिए

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये मामला अक्टूबर 2025 में सामने आया था। पुलिस को एक पेन ड्राइव मिली थी, जिसमें कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का वीडियो था। शुरुआती जांच में पुलिस लड़की की पहचान या उसका पता नहीं लगा पाई थी और मामले को बंद करने की कोशिश की गई थी। हालांकि, विशेष पॉक्सो अदालत ने 19 अगस्त को क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं की और पुलिस को आगे जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद जांच में तेजी आई और आर वीरमानी को गिरफ्तार किया गया।