‘चुप बैठ, इल्लॉजिकल बातें करती है’, अरिश्फा ने आम्रपाली को सुनाया, Bigg Boss 20 के घर में फिर बढ़ा कलेश

यंग ने अमन की तारीफ करते हुए उसे ‘हार्ड’ बताया। उन्होंने पुरानी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि अमन ने पहले राशन के लिए अपनी लाइफ तक देने की बात कही थी। इस दौरान दोनों के बीच दोस्ताना अंदाज में बातचीत जारी रही। बिग बॉस 20 के घर में एक तरफ जहां अरिश्फा और आम्रपाली के बीच तीखी बहस देखने को मिली, वहीं लव के अमन को लेकर किए गए कमेंट और यंग-अमन की राशन वाली बातचीत ने भी घर के माहौल को चर्चा में ला दिया।