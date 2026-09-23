‘चुप बैठ, इल्लॉजिकल बातें करती है’, अरिश्फा ने आम्रपाली को सुनाया, Bigg Boss 20 के घर में फिर बढ़ा कलेश

Bigg Boss 20 आम्रपाली से भिड़ीं अरिश्फा (सोर्स: Instagram-mypopcornthoughts)
Bigg Boss 20 Controversy: बिग बॉस 20 के घर में एक बार फिर रिश्तों के बीच तनाव देखने को मिला। आम्रपाली दुबे और अरिश्फा खान के बीच तीखी बहस होती नजर आई, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे पर जमकर पलटवार किया। वहीं, दूसरी ओर लव गिल ने अमन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। घर में राशन को लेकर यंग डीएसए और अमन के बीच भी बातचीत हुई।
घर में ‘छोटा भीम’ कहकर चिढ़ाए जाने की बात पर अरिश्फा, आम्रपाली से नाराज नजर आईं। उन्होंने कहा कि सुबह-सुबह घर का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। अरिश्फा ने आम्रपाली से यह भी कहा कि अगर किसी से परेशानी है तो उसके सामने अपनी बात रखनी चाहिए, न कि पीछे से बात करनी चाहिए।
अरिश्फा ने आगे आम्रपाली की बातों को ‘इल्लॉजिकल’ बताते हुए उन्हें चुप रहने के लिए कहा। इस पर आम्रपाली भी भड़क गईं और उन्होंने सवाल किया कि आखिर अरिश्फा उन्हें चुप रहने के लिए कहने वाली कौन होती हैं। दोनों के बीच बात बढ़ी तो अरिश्फा ने आम्रपाली को ‘बदतमीज’ तक कह दिया। बहस के दौरान अरिश्फा ने आम्रपाली पर ‘सेल्फ ऑब्सेस्ड’ होने का आरोप भी लगाया। दोनों के बीच हुई इस तीखी बातचीत ने घर का माहौल गरमा दिया।
वहीं, लव गिल ने अमन को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर अमन कैप्टेंसी के लिए दोनों वीकेंड पर दावेदार बना और एक बार कैप्टन भी बन गया तो पूरे समय उसकी मौजूदगी और ज्यादा नजर आएगी।
लव ने अमन के रवैये को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अमन उन्हें हर बात पर सुनाता है, इसके बावजूद वह बाज नहीं आतीं। बातचीत में लव ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि घर में थोड़ी शांति होनी चाहिए। इसके बाद लव ने घरवालों से बात करते हुए अपने फैंस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके फैंस व्हाट्सऐप पर सब देख रहे हैं और हर चीज का हिसाब रखेंगे।
दूसरी ओर, यंग डीएसए और अमन के बीच राशन को लेकर बातचीत होती दिखाई दी। यंग ने अमन से कहा कि टोकरी में रखी किसी भी चीज को खाने की कोशिश न करे। बातचीत के दौरान दोनों के बीच हल्के-फुल्के अंदाज में भी बात हुई।
यंग ने अमन की तारीफ करते हुए उसे ‘हार्ड’ बताया। उन्होंने पुरानी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि अमन ने पहले राशन के लिए अपनी लाइफ तक देने की बात कही थी। इस दौरान दोनों के बीच दोस्ताना अंदाज में बातचीत जारी रही। बिग बॉस 20 के घर में एक तरफ जहां अरिश्फा और आम्रपाली के बीच तीखी बहस देखने को मिली, वहीं लव के अमन को लेकर किए गए कमेंट और यंग-अमन की राशन वाली बातचीत ने भी घर के माहौल को चर्चा में ला दिया।
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