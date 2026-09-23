लव के अंदाज पर अमन ने कसा तंज, ‘पिछली बार हो गई शहनाज गिल, अब कुछ नया लेके आ’, फैंस भी भिड़े

अमन के कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी अपनी-अपनी राय रखी। एक यूजर ने अमन की बात का समर्थन करते हुए लव के बोलने के अंदाज पर टिप्पणी की। साथ ही शहनाज गिल को लेकर कहा कि उनकी जैसी मासूमियत और ईमानदारी कोई और नहीं ला सकता। एक अन्य यूजर ने बिग बॉस के पुराने चर्चित नामों का जिक्र करते हुए लिखा कि सिद्धार्थ, आसिम और शहनाज जैसे नाम बिग बॉस में बार-बार दोहराए जाते रहेंगे। यूजर ने सीजन 13 को लेकर अपनी राय भी जाहिर की।