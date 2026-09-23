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लव के अंदाज पर अमन ने कसा तंज, ‘पिछली बार हो गई शहनाज गिल, अब कुछ नया लेके आ’, फैंस भी भिड़े

Bigg Boss 20 Contestants: बिग बॉस 20 में अमन और लव के बीच बहस के दौरान अमन ने लव से कहा- ‘पिछली बार शहनाज गिल हो गई, अब कुछ नया लेकर आ।’ इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 23, 2026

Love Gill controversy

Bigg Boss 20 लव पर अमन के तंज से छिड़ी बहस (सोर्स; @digital_newshub)

Bigg Boss 20 Controversy: बिग बॉस 20 के घर में अमन और लव के बीच हुई तीखी बहस अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। बहस के दौरान अमन ने लव के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उनकी तुलना शहनाज गिल से कर दी। अमन ने तंज कसते हुए कहा कि शहनाज गिल वाला अंदाज पहले ही देखा जा चुका है और अब लव को कुछ नया लेकर आना चाहिए।

अमन ने लव से कहा- ‘कुछ नया लेकर आ’

बहस के दौरान अमन ने लव से कहा, “ओवरएक्टिंग मत कर, पिछली बार हो गई है शहनाज गिल, अब कुछ नया लेकर आ।” अमन की इस कमेंट्स के बाद लव के व्यवहार और उनके गेमिंग अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई।

अमन के इस कमेंट का मतलब लव के अंदाज को लेकर उनकी नाराजगी से जोड़ा जा रहा है। हालांकि, यह अमन की ओर से लव के व्यवहार पर की गई टिप्पणी थी, जिससे यह तय नहीं होता कि लव जानबूझकर किसी पुराने कंटेस्टेंट की नकल कर रही हैं।

सोशल मीडिया पर भी बंटे नजर आए यूजर्स

अमन के कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी अपनी-अपनी राय रखी। एक यूजर ने अमन की बात का समर्थन करते हुए लव के बोलने के अंदाज पर टिप्पणी की। साथ ही शहनाज गिल को लेकर कहा कि उनकी जैसी मासूमियत और ईमानदारी कोई और नहीं ला सकता। एक अन्य यूजर ने बिग बॉस के पुराने चर्चित नामों का जिक्र करते हुए लिखा कि सिद्धार्थ, आसिम और शहनाज जैसे नाम बिग बॉस में बार-बार दोहराए जाते रहेंगे। यूजर ने सीजन 13 को लेकर अपनी राय भी जाहिर की।

वहीं, कुछ यूजर्स ने लव के अंदाज की तुलना दूसरे पुराने कंटेस्टेंट्स से करने की कोशिश की। एक कमेंट में लव को प्रियंका जग्गा का वर्जन बताया गया, जबकि एक अन्य यूजर ने दावा किया कि वह फरहाना और शहनाज गिल दोनों के अंदाज की नकल करने की कोशिश कर रही हैं।

क्या पुराने कंटेस्टेंट्स से तुलना बन रही है चर्चा की वजह?

बिग बॉस में पुराने चर्चित कंटेस्टेंट्स का जिक्र अक्सर नए सीजन के कंटेस्टेंट्स के व्यवहार के संदर्भ में देखने को मिलता है। इस मामले में भी अमन के एक कमेंट ने लव के गेम और उनके व्यक्तित्व को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू कर दी है।

हालांकि, लव वास्तव में किसी पुराने कंटेस्टेंट की शैली अपनाने की कोशिश कर रही हैं या यह उनका स्वाभाविक अंदाज है, यह उनकी ओर से किसी स्पष्ट बयान के बिना कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल अमन का कमेंट और उस पर आए सोशल मीडिया रिएक्शन ही चर्चा में हैं।

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Updated on:

23 Sept 2026 02:04 pm

Published on:

23 Sept 2026 02:04 pm

Hindi News / Entertainment / लव के अंदाज पर अमन ने कसा तंज, ‘पिछली बार हो गई शहनाज गिल, अब कुछ नया लेके आ’, फैंस भी भिड़े

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